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    Şanlıurfa'da yasak aşk yaşadığı adamı tüfekle öldüren kadın: Namusumu temizledim

    Şanlıurfa Suruç'ta evli 3 çocuk annesi Fatma Yiğit, yasak aşk yaşadığı Ferhat Demir'i sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Tutuklanan kadın ifadesinde namusunu temizlediğini söyledi.
    • 11.07.2022 - 19:15
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    Şanlıurfa'da yasak aşk yaşadığı adamı tüfekle öldüren kadın: Namusumu temizledim

    Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde meydana gelen 3 çocuk annesi evli Fatma Yiğit, iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden ayrılarak, yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Ferhat Demir ile Şanlıurfa merkezde buluştu.

    Fatma Yiğit ile Ferhat Demir, birkaç gün birlikte yaşarken, aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Suruç ilçesine dönen Fatma Yiğit babasının evine sığındı. Bir süre sonra Fatma Yiğit, Ferhat Demir'i arayıp, buluşmak istediğini söyledi. Suruç ilçesinde bir araya gelen Demir ile Yiğit arasında yeniden tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesiyle Fatma Yiğit, yanında getirdiği av tüfeği ile Ferhat Demir’e ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Demir olay yerinde hayatını kaybederken, Fatma Yiğit ise cesedin başında polisin gelmesini bekledi. Olay anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    "Pişman değilim, namusumu temizledim"

    İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri Fatma Yiğit’i gözaltına alarak emniyete götürdü.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Fatma Yiğit'in savcılık ifadesinde, pişman olmadığını ve namusunu temizlediğini söyledi öğrenildi.

    Yiğit, "Ailemin evine gittim. Babam bana 'ya git kendini öldür ya da o adamı öldür. Namusunu temizle' dedi. Ben de Ferhat Demir’i aradım Suruç’a gelmesini istedim. O sıra evde bulunan tüfeği aldım dışarıda Ferhat Demir’i cadde üzerinde bekledim. Ferhat benimle konuştuğu sırada yanımda getirdiğim tüfek ile kendisine ateş açtım. Daha sonra polisi bekledim. Öldürdüğüm için de pişman değilim. Namusumu temizledim" dedi.

    Tutuklandı

    Fatma Yiğit ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Şanlıurfa da yasak aşk yaşadığı adamı tüfekle öldüren kadın: Namusumu temizledim #1

    Şanlıurfa da yasak aşk yaşadığı adamı tüfekle öldüren kadın: Namusumu temizledim #2

    Şanlıurfa da yasak aşk yaşadığı adamı tüfekle öldüren kadın: Namusumu temizledim #3


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