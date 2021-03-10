Şanlıurfa'da yaya geçidinde feci kaza

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaşlı kadının yaya geçidinde yürürken hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda yaşanan olayda, İ.H.C. idaresindeki araç yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Aliye Asoğlu’na çarptı.

Kazada ağır yaralanan Asoğlu, kaldırıldığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının çocukları, sürücü İ.H.C.’nin yaya geçidinde 30 kilometre hızla ilerlemesi gerekirken, yaklaşık 120 kilometre hızla ilerlemesi sonucu meydana gelen kazada annelerinin vefat ettiğini söyledi.

"HAKİM SERBEST BIRAKTI"

Yaşlı kadını kızı Besra Şahbaz, “Yaya geçidinde son hızla gelip anneme çarptı. Araçta 4 kişi vardı. Araçtan inmediler, anneme yardım etmediler. Annem mezarda, çarpan sürücü ise dışarıda geziyor. Trafik ekipleri sürücüyü suçlu bulduğu halde şikayetçi olduğumuz halde hakim sürücüyü serbest bıraktı. Sürücünün tutuklanarak cezaevine gönderilmesini istiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Lütfen bize yardım edin.” dedi.













