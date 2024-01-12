Şanlıurfa'da yeğeninin düğününü bastı: 3 yaralı Suruç ilçesinde yeğeninin düğününü basan bir kişinin, etrafa silahla rastgele ateş açtığı olayda 3 kişi yaraladı.

İHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda F.B. isimli şahıs, iddiaya göre üvey ağabeyi ile yaşadığı miras kavgası nedeniyle yeğeninin düğününü bastı.

Rastgele ateş açtı, 3 kişi yaralandı

Düğün salonu kapısından içerideki konuklar üzerine rastgele ateş açan şüpheli, 3 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Suruç Devlet Hastanesi kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçarken kaza yaptı

Yeğeninin düğününü basarak 3 kişiyi silahla yaralayan F.B., olay yerinden kaçtığı otomobille kaza yaptı. Yaralanan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)