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    Şanlıurfa'da yere dökülen isotu satan esnafa para cezası

    Haliliye ilçesinde usulsüz isot satışı yapan bir dükkan sahibi 8 bin 500 lira ceza ödeyecek.
    • 15.05.2022 - 15:47
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    Şanlıurfa'da yere dökülen isotu satan esnafa para cezası

    Şanlıurfa'nın Açıksu Caddesi'nde biber ve baharat satışı yapan esnafın yere dökülen isotları toplayarak tekrar satışa çıkardığı görüntüler, zabıta ekiplerini harekete geçirdi.

    İş yerine giden ekipler, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinden idari yaptırım tutanağı düzenledi.

    Ürün imha edildi

    Tutanak sonrası tezgahtaki isota el konuldu.

    Belediye konuya ilişkin açıklama yaparak "İş yerinin kısa süreli faaliyetten men edilmesi için Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından karar çıkartılacak. Ayrıca dün Zabıta Daire Başkanlığımıza bağlı ekipler ile Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerindeki biberlere el koyarak imha etti. Zabıta Daire Başkanımız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü'nü bilgilendirdi. Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından iş yeri hakkında yasal işlem başlatılacak." dedi.

    Esnafa 8 bin 500 lira ceza

    AA'nın haberine göre, Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de konuyla ilgili soruşturma başlattı.

    İş yeri sahibine hijyen kurallarına uymadığı için 8 bin 500 lira cezai işlem uygulandığı, ayrıca dükkandaki ürünlerden alınan numunelerin analiz sonucuna göre işlem yapılacağı öğrenildi.

    Şanlıurfa da yere dökülen isotu satan esnafa para cezası #1

    Şanlıurfa da yere dökülen isotu satan esnafa para cezası #2

    Şanlıurfa da yere dökülen isotu satan esnafa para cezası #3


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