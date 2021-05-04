Şanlıurfa'da yılanı vurmak isterken, 4 çocuğunu yaraladı

Evin çatısındaki yılanı öldürmek için ateş açan babanın av tüfeğinden çıkan saçmalar, bahçedeki 4 çocuğuna isabet etti. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırılırken, baba gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Çamurlu Mahallesi'nde baba N.E., iddiaya göre, oturduğu evin çatısında 1,5 metre uzunluğundaki yılanı fark etti.

Yılanı öldürmek için evdeki av tüfeğini alan N.E., peş peşe ateş etti.

SAÇMALAR 4 ÇOCUĞUNA İSABET ETTİ

N.E.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, bu sırada evin bahçesinde bulunan çocukları M.E., M.N.E., R.N.E. ve D.E.’ye isabet etti.

GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan çocuklar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. N.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.