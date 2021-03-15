Benzin dökülmesi sonucu yanarak hayatını kaybeden kadının, yabancı uyruklu Futem Alhamadi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 35'inci kilometresinde üst kısmı yanmış bir kadın cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BENZİN DÖKÜLÜP, YAKILDI

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlilerince yapılan incelemede, kadının üzerine benzin dökülmesi sonucu yanarak öldüğü tespit edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede, cesedin yabancı uyruklu Futem Alhamadi'ye ait olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, Alhamadi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'da yol kenarında yanmış kadın cesedi bulundu VİDEO