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Şanlıurfa'da yol verme kavgası cinayetle bitti
- İHA
- 25.09.2021 - 08:21
- Güncelleme : 25.09.2021 - 08:30
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Köylükent Mahallesinde yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan Veysel Turmak (31) ve Halil D. (35) ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Veysel Turmak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan ceset, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Şanlıurfa'da yol verme kavgası cinayetle bitti-Video
KAVGA SIRASINDA TÜFEK İLE VURULDU
Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Taraflar arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Veysel Turmak, kanlar içerisinde yere yığıldığı görülüyor. Turmak, daha sonra gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.