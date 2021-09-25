Şanlıurfa'da yol verme kavgası cinayetle bitti

Haliliye ilçesinde yol verme tartışmasının silahlı kavgaya dönüştüğü olayda bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Köylükent Mahallesinde yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan Veysel Turmak (31) ve Halil D. (35) ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Veysel Turmak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan ceset, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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KAVGA SIRASINDA TÜFEK İLE VURULDU

Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Taraflar arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Veysel Turmak, kanlar içerisinde yere yığıldığı görülüyor. Turmak, daha sonra gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.