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    Şanlıurfa’da yola düşen saman balyaları faciaya neden oluyordu

    Seyir halindeki otomobil, başka bir araçtan yola düşen saman balyalarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde ise hasar oluştu.
    • İHA
    • 22.10.2020 - 08:27
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    Şanlıurfa’da yola düşen saman balyaları faciaya neden oluyordu

    Gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesi arasındaki kara yolunun taş ocağı mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ACF 631 plakalı otomobil, başka bir araçtan yola düşen saman balyalarına çarptı.

    Ön kısmında hasar oluşan otomobildekiler, şans eseri yara almadı.

    SAMAN BALYALARI KALDIRILDI

    Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, kaza yapan otomobil ile yola düşen saman balyalarını kaldırdıktan sonra trafik akışı yeniden normale döndü.

    O ARAÇ ARANIYOR

    Saman balyalarının düştüğü aracı bulma çalışmaları sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa’da yola düşen saman balyaları faciaya neden oluyordu #1

    Şanlıurfa’da yola düşen saman balyaları faciaya neden oluyordu #2

    Şanlıurfa’da yola düşen saman balyaları faciaya neden oluyordu #3

    Şanlıurfa’da yola düşen saman balyaları faciaya neden oluyordu #4

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