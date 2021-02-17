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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
- AA
- 17.02.2021 - 08:06
- Güncelleme : 17.02.2021 - 08:16
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Mehmet Cevat K. idaresindeki 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A'nın kullandığı 73 EA 424 plakalı tıra arkadan çarptı.
3 ÖLÜ 30 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı İZLE