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Şanlıurfa'da yolda yürürken öldürüldü
Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişinin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
- İHA
- 29.06.2021 - 08:31
- Güncelleme : 29.06.2021 - 09:10
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıoğlu Mahallesi Eyyübiye Toplum Sağlığı Merkezi bulunduğu yolda yürüyen Habib Aslan (44), silahlı saldırıya uğradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Aslan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da yolda yürürken öldürüldü ViDEO