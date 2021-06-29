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    Şanlıurfa'da yolda yürürken öldürüldü

    Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kişinin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
    • İHA
    • 29.06.2021 - 08:31
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 09:10
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    Şanlıurfa'da yolda yürürken öldürüldü

    Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıoğlu Mahallesi Eyyübiye Toplum Sağlığı Merkezi bulunduğu yolda yürüyen Habib Aslan (44), silahlı saldırıya uğradı.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Aslan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa'da yolda yürürken öldürüldü ViDEO

    Şanlıurfa da yolda yürürken öldürüldü #1

    Şanlıurfa da yolda yürürken öldürüldü #2

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