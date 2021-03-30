Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Said’i Nursi Bulvarı Mehmetçik Kavşağı yakınlarında, Mehmet D. (53) idaresindeki 21 DZ 515 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Jamila Nejjar (56) isimli yabancı uyruklu kadına çarptı.

AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine 112 Acil ekipleri ve polisi çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralı kadını ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedeavi altına aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı VİDEO