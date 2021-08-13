Şanlıurfa'da yufka açarken evi yaktı

Yufkaları pişirmek için yaktığı ateşi bırakıp içeri giden anne, alevlerin yükselmesiyle yangını fark etti.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kiracı olarak kaldığı evinin avlusunda bir anne, yufka ekmeği açtığı sırada içerde bebeği ağladı.

Anne, bebeğini susturmak için içeri girip, ilgilendiği sırada alevler odunlara sıçradı.

YUFKA ATEŞİ EVİ SARDI

Alevler kısa sürede tüm odunları sararken, yangının dumanı yüzlerce metre uzaktan görüldü.

Yangını fark eden anne ve çocukları kendilerini can havliyle sokağa atarken, çevredekiler olayı itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan söndürdü.

ODUNLUK KÜL OLDU

Meydana gelen yangında odunluğun tamamının yandığı, kümeste bulunan 5 tavuğun telef olduğu öğrenildi.