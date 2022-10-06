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    Şanlıurfa’da zabıta 195 kilo sahte tereyağı ele geçirdi

    Siverek'te zabıta ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, patates ve nişastadan yapılmış sahte tereyağı bulundu.
    • 06.10.2022 - 12:25
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 12:43
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    Şanlıurfa’da zabıta 195 kilo sahte tereyağı ele geçirdi

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde halk sağlığının korunması amacıyla işletmelerde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, iş yerlerine ve vatandaşlara satış yapmaya çalışan bir otomobildeki ürünleri kontrol etti.

    Bir kilogramlık poşetlerde tereyağı olduğu iddia edildi.

    Patates ve nişastadan sahte tereyağı

    İHA'nın haberine göre şüphe üzerine inceleme yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Gıda Kontrol mühendisleri, poşetlerde tereyağı yerine dondurulmuş patates ve nişastadan oluşturulan sahte yağ olduğunu tespit etti.

    195 kilo dondurulmuş sahte yağlara el konulurken gerekli cezai işlem ve yasal işlemin başlatıldığı belirtildi.

    "Gerekli tüm işlemler başlatılmıştır"

    Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ''Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için ekiplerimiz her türlü denetimi yapmaktadır, halkın sağlığını hiçe sayanlara yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecek, söz konusu olayla ilgili ise gerekli tüm işlemler başlatılmıştır.” denildi.

    Şanlıurfa’da zabıta 195 kilo sahte tereyağı ele geçirdi #1

    Şanlıurfa’da zabıta 195 kilo sahte tereyağı ele geçirdi #2


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