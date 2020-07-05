Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

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Anız yangınından çıkan duman nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda 4 araç zincirleme kaza yaparken, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da, yol kenarındaki anız yangınından çıkan dumanın görüş mesafesini azaltması sebebiyle Murat Cıncık'ın kullandığı 06 BJD 816 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mehmet Ok'un kullandığı 63 M 7844 plakalı otomobille çarpıştı.

ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDULAR

Bu sırada arkadan gelen Ahmet Özbudak yönetimindeki 35 ABC 377 plakalı otomobil ile Kemal Kılıç'ın kullandığı 06 BK 0933 plakalı otomobil de kaza yapan otomobillere çarptı.

3 YARALI

Kazada sürücülerden Murat Cıncık ile yolcular Mustafa Taptak ve Emine Özger yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kent merkezindeki hastanelere götürdü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.