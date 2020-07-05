Dolar
6.8597
0.1006%
Euro
7.7279
0.3154%
Altın
1775.06
-0.0157%
Borsa
115748.47
-0.9916%
G. Altın
392.135
0.2046%
Bitcoin
62784.75
0.0912%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

    Anız yangınından çıkan duman nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda 4 araç zincirleme kaza yaparken, 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 05.07.2020 - 17:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 yaralı #1

    Şanlıurfa'da, yol kenarındaki anız yangınından çıkan dumanın görüş mesafesini azaltması sebebiyle Murat Cıncık'ın kullandığı 06 BJD 816 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mehmet Ok'un kullandığı 63 M 7844 plakalı otomobille çarpıştı.

    ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDULAR

    Bu sırada arkadan gelen Ahmet Özbudak yönetimindeki 35 ABC 377 plakalı otomobil ile Kemal Kılıç'ın kullandığı 06 BK 0933 plakalı otomobil de kaza yapan otomobillere çarptı.

    Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 yaralı #2

    3 YARALI

    Kazada sürücülerden Murat Cıncık ile yolcular Mustafa Taptak ve Emine Özger yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kent merkezindeki hastanelere götürdü.

    Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 yaralı #3

    Görüş Bildir