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- Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı
Şanlıurfa'da işçi servisi, iki minibüs ve tırın karıştığı kazada yaralananlar hastanelerde tedavi altına alındı
- AA
- 06.10.2020 - 09:40
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 8'inci kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen minibüs yan yola girmek istedi.
Bu araca, işçi servisi midibüsü, minibüs ve tır çarptı.
MİNİBÜS TARLAYA UÇTU
Kazanın etkisiyle işçilerin bulunduğu midibüs yan yatarken, minibüs ise yoldan çıkarak tarlaya uçtu.
14 KİŞİ HASTANE KALDIRILDI
Olayda yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.