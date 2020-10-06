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    Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı

    Şanlıurfa'da işçi servisi, iki minibüs ve tırın karıştığı kazada yaralananlar hastanelerde tedavi altına alındı
    • AA
    • 06.10.2020 - 09:40
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    Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı

    Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 8'inci kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen minibüs yan yola girmek istedi.

    Bu araca, işçi servisi midibüsü, minibüs ve tır çarptı.

    MİNİBÜS TARLAYA UÇTU

    Kazanın etkisiyle işçilerin bulunduğu midibüs yan yatarken, minibüs ise yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

    Şanlıurfa da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı #1

    14 KİŞİ HASTANE KALDIRILDI

    Olayda yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

    Şanlıurfa da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı #2

    Şanlıurfa da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı #3

    Şanlıurfa da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı #4

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