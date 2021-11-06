Şanlıurfa'daki adam dükkanını açarken kurşuna dizilerek öldürüldü

Dükkanını açarken yanına yaklaşan motosikletli tarafından kurşun yağmuruna tutulan 62 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da yaşayan 62 yaşındaki Celal Atlı, sabah saatlerinde ayakkabı dükkanını açmaya gitti.

Dükkanı açtığı sırada yanına motosikletle yaklaşan şüpheli, yaşlı adamı kurşuna dizdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücüdüna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Atlı, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı adam hastanede yapılan müdahalelere yanıt veremeyerek hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Celal Atlı’nın cansız bedeni otopsi için morga konulurken, polis olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.





