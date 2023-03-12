Şanlıurfa'daki ağılda fazla sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ağılda arama yaptılar
Yapılan çalışmalar neticesinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan İ.I. isimli şahsa ait tarla içerisindeki ağılda arama yaptı.
Ele geçirilenler
Yapılan aramada; 2 parça halinde 266 gram kenevir tohumu, 2 parça halinde 382 gram esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 15 adet tüfeklere ait mermiler ele geçirildi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.