Euro
11.3448
0.42%
Dolar
9.8847
0.44%
Altın
591.99
0.96%
Borsa
1.625
0.06%
Bitcoin
645.200
-4.22%
BTXN Coin
21.05
-7.30%
12ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 12 C

    Şanlıurfa'daki ahır yapma cinayetiyle ilgili 6 kişi yakalandı

    Ahır yapma meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 11.11.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 18:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'daki ahır yapma cinayetiyle ilgili 6 kişi yakalandı

    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karakuzu Mahallesi'nde geçtiğimiz gün, akraba olan iki ailenin fertleri arasında ahır yapma yeri nedeniyle kavga çıktı.

    Silahların kullanıldığı kavgada, kardeş olan Ali (26) ve Abit Kaya (35) öldü, 9 kişi de yaralandı.

    6 KİŞİ YAKALANDI

    Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları ileri sürülen 6 kişiyi, 1 tabancayla birlikte yakaladı.

    İFADELERİ ALINACAK

    Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa'daki ahır yapma cinayetiyle ilgili 6 kişi yakalandı VİDEO


    Şanlıurfa daki ahır yapma cinayetiyle ilgili 6 kişi yakalandı #1

    Şanlıurfa daki ahır yapma cinayetiyle ilgili 6 kişi yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir