Şanlıurfa'daki ahır yapma cinayetiyle ilgili 6 kişi yakalandı

Şanlıurfa'daki ahır yapma cinayetiyle ilgili 6 kişi yakalandı

Ahır yapma meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kardeş hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Karakuzu Mahallesi'nde geçtiğimiz gün, akraba olan iki ailenin fertleri arasında ahır yapma yeri nedeniyle kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada, kardeş olan Ali (26) ve Abit Kaya (35) öldü, 9 kişi de yaralandı.

6 KİŞİ YAKALANDI

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları ileri sürülen 6 kişiyi, 1 tabancayla birlikte yakaladı.

İFADELERİ ALINACAK

Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'daki ahır yapma cinayetiyle ilgili 6 kişi yakalandı VİDEO





