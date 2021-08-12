Şanlıurfa'daki aile, arıların saldırısına uğradı

10 kişilik ailenin uğradığı arı saldırısı sırasında itfaiye ekipleri aileyi kurtarmakta güçlük çekerken, 1 itfaiye eri de arı sokması sonucu yaralandı.

Şanlıurfa Akçakale ilçesine bağlı Alatlar Mahallesi'nde 10 kişilik Ala Ailesi'nin fertleri, evlerinin önünde arıların saldırısına uğradı.

Paniğe kapılan aile, kaçıp evlerine girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde mahsur kalan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişiyi çıkardı. Bu sırada bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye personeli ve aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

















