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    Şanlıurfa'daki başhekim, taziye evinde silahla yaralandı

    Taziye evinde iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli’nin de aralarında olduğu 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 26.01.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 15:04
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    Şanlıurfa'daki başhekim, taziye evinde silahla yaralandı

    Şanlıurfa'da bulunan Güllübağ Mahallesi'ndeki Yasin Arıcı Taziye Evi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki grup arasında kavga çıktı.

    Koronavirüsten hayatını kaybeden Leman Özbek’in taziyesinde çıkan tartışma durdurulamadı.

    Kısa sürede büyüyüp taziye evinin dışına taşan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Kavgada kurşunlar, taziye ziyaretinde bulunan Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli ile Hüseyin Şenbayram ve Mesut Güneş'e isabet etti. Kurşunların isabet ettiği bazı araçlar da hasar gördü.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Taziye kabulünün sonlandırıldığı olayın ardından polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa'daki başhekim, taziye evinde silahla yaralandı VİDEO

    Şanlıurfa daki başhekim, taziye evinde silahla yaralandı #1

    Şanlıurfa daki başhekim, taziye evinde silahla yaralandı #2

    Şanlıurfa daki başhekim, taziye evinde silahla yaralandı #3

    Şanlıurfa daki başhekim, taziye evinde silahla yaralandı #4

    Şanlıurfa daki başhekim, taziye evinde silahla yaralandı #5

    Şanlıurfa daki başhekim, taziye evinde silahla yaralandı #6

    Şanlıurfa daki başhekim, taziye evinde silahla yaralandı #7

    Şanlıurfa daki başhekim, taziye evinde silahla yaralandı #8

    Şanlıurfa daki başhekim, taziye evinde silahla yaralandı #9

    Şanlıurfa daki başhekim, taziye evinde silahla yaralandı #10


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