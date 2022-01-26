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Şanlıurfa'daki başhekim, taziye evinde silahla yaralandı

Şanlıurfa'daki başhekim, taziye evinde silahla yaralandı

Taziye evinde iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli’nin de aralarında olduğu 3 kişi yaralandı.