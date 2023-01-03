Petrol
84.96
-1.11%
Euro
19.8128
-0.74%
Dolar
18.7338
0.11%
Altın
1.107
0.93%
Borsa
5656
0.00%
Bitcoin
318.290
-0.06%
BTXN Coin
7.09
15.84%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Şanlıurfa’daki bıçaklı kavgada 26 yaşındaki genç öldü

    Biri kadın 3 kişi arasında yaşanan ve bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin, kavgayla ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor.
    • 03.01.2023 - 16:14
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 16:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa’daki bıçaklı kavgada 26 yaşındaki genç öldü

    Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Evren Sanayi Sitesi'nde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobildeki biri kadın 3 kişi, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Otomobil içerisinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek dışarda bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Ağır yaralandı, kurtarılamadı

    Bıçaklı kavgada ağır yaralanan 26 yaşındaki Mehmet Veysi Doğan, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Doğan’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Kavga anı kamerada

    Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Şanlıurfa’daki bıçaklı kavgada 26 yaşındaki genç öldü VİDEO

    Şanlıurfa’daki bıçaklı kavgada 26 yaşındaki genç öldü #1

    Şanlıurfa’daki bıçaklı kavgada 26 yaşındaki genç öldü #2

    Şanlıurfa’daki bıçaklı kavgada 26 yaşındaki genç öldü #3

    Şanlıurfa’daki bıçaklı kavgada 26 yaşındaki genç öldü #4


    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2 Ocak 2023 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
    Gündem

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2 Ocak 2023 gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!
    Advertorial

    Para Kazanmanın Robotik Sistemi Artık Türkiye'de!

    Almanya'da eylemciler, linyit madeninin kapatılmasını istiyor
    Dünya

    Almanya'da eylemciler, linyit madeninin kapatılmasını istiyor

    Görüş Bildir