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Şanlıurfa’daki bıçaklı kavgada 26 yaşındaki genç öldü

Şanlıurfa’daki bıçaklı kavgada 26 yaşındaki genç öldü

Biri kadın 3 kişi arasında yaşanan ve bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin, kavgayla ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor.