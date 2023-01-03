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- Şanlıurfa’daki bıçaklı kavgada 26 yaşındaki genç öldü
Şanlıurfa’daki bıçaklı kavgada 26 yaşındaki genç öldü
Biri kadın 3 kişi arasında yaşanan ve bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin, kavgayla ilgili başlattığı soruşturma ise sürüyor.
- 03.01.2023 - 16:14
- Güncelleme : 03.01.2023 - 16:39
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Evren Sanayi Sitesi'nde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobildeki biri kadın 3 kişi, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Otomobil içerisinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek dışarda bıçaklı kavgaya dönüştü.
Ağır yaralandı, kurtarılamadı
Bıçaklı kavgada ağır yaralanan 26 yaşındaki Mehmet Veysi Doğan, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Doğan’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kavga anı kamerada
Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa’daki bıçaklı kavgada 26 yaşındaki genç öldü VİDEO