Petrol
113.39
2.25%
Euro
15.83
0.75%
Dolar
14.94
0.53%
Altın
904.08
0.82%
Borsa
2455
-0.47%
Bitcoin
547.562
-7.31%
BTXN Coin
15.78
-4.65%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Şanlıurfa'daki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada

    Halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki Mehmet Çiçek, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 06.05.2022 - 13:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'daki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada

    Şanlıurfa'nın Gümüşkuşak Mahallesi'nde 8 yaşındaki Mehmet Çiçek, yaşadığı feci kaza sonucu yaşamını yitirdi.

    DHA'nın haberine göre; Halil E.’nin kullandığı halk otobüsü, aniden yola koşan Mehmet Çiçek isimli çocuğa çarparak, ağır yaralanmasına neden oldu.

    Kurtarılamadı

    Otobüsün kamerasına yansıyan kazada ağır yaralanan Çiçek, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Mehmet Çiçek'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Öte yandan; Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Şanlıurfa daki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada #1

    Şanlıurfa daki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada #2

    Şanlıurfa daki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada #3


    İlginizi Çekebilir

    Bilecik'te eğlence mekanından çıkınca ateş açan polise soruşturma
    3. Sayfa

    Bilecik'te eğlence mekanından çıkınca ateş açan polise soruşturma

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

    Görüş Bildir