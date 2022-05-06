Şanlıurfa'daki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Halk otobüsünün çarptığı 8 yaşındaki Mehmet Çiçek, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Gümüşkuşak Mahallesi'nde 8 yaşındaki Mehmet Çiçek, yaşadığı feci kaza sonucu yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre; Halil E.’nin kullandığı halk otobüsü, aniden yola koşan Mehmet Çiçek isimli çocuğa çarparak, ağır yaralanmasına neden oldu.

Kurtarılamadı

Otobüsün kamerasına yansıyan kazada ağır yaralanan Çiçek, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Çiçek'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan; Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.









