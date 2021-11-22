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- Şanlıurfa'daki çocuk ezilerek can verdi; mahalleli lastik yakarak eylem yaptı
Şanlıurfa'daki çocuk ezilerek can verdi; mahalleli lastik yakarak eylem yaptı
Akçakale ilçesindeki küçük çocuk, otomobil altında kalarak can verdi. Bölgede sıklıkla meydana gelen kazaları protesto eden mahalleli, lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.
- DHA
- 22.11.2021 - 16:06
- Güncelleme : 22.11.2021 - 16:29
Şanlıurfa'da sıklıkla trafik kazalarının meydana geldiği Necmettin Erbakan Caddesi'nde facia yaşandı.
Henüz plakası ve sürücüsünün tespit edilemediği otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Suriye uyruklu Mecit Muhammed'e çarptı.
HAYATA TUTUNAMADI
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay bölgesine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan Mecit, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
LASTİK YAKARAK EYLEM YAPTILAR
Korkunç kazanın yaşandığı caddede, mahalle sakinleri tepki göstermek adına lastik yakarak yolu trafiğe kapattı.
Bölgede kazaların sık yaşandığını belirten vatandaşlar, polis ekiplerinin uyarısı sonucunda dağıldı.