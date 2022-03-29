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    Şanlıurfa'daki çocuk tacizi şüphelisi emniyete götürüldü

    İnşaata götürdüğü 5 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen Mehmet A., linç edilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 15:13
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    Şanlıurfa'daki çocuk tacizi şüphelisi emniyete götürüldü

    Şanlıurfa'daki Selçuklu Mahallesi'nde yıkımı yapılan inşaatta çalışan bir işçi, çocuğa cinsel taciz ile suçlandı.

    Mehmet A. isimli inşaat işçisinin, dün öğle saatlerinde sokakta oynayan kız çocuğunu molozların arasına götürdüğü belirtildi.

    İddiaya göre, Mehmet A. burada kız çocuğuna tacizde bulundu.

    EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Küçük kızın bağırması üzerine gelen aile üyeleri ile mahalleli, Mehmet A.'ya sopalarla saldırdı. Bir dükkana sığınan Mehmet A., gelen polis ekiplerince zırhlı araca konularak emniyete götürüldü.

    Şanlıurfa'daki çocuk tacizi şüphelisi emniyete götürüldü VİDEO ARŞİV

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet A. bugün güvenlik tedbirleri arasında adliyeye sevk edildi.

    Şanlıurfa daki çocuk tacizi şüphelisi emniyete götürüldü #1

    Şanlıurfa daki çocuk tacizi şüphelisi emniyete götürüldü #2

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    Şanlıurfa daki çocuk tacizi şüphelisi emniyete götürüldü #4


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