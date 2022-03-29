İnşaata götürdüğü 5 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen Mehmet A., linç edilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'daki Selçuklu Mahallesi'nde yıkımı yapılan inşaatta çalışan bir işçi, çocuğa cinsel taciz ile suçlandı.

Mehmet A. isimli inşaat işçisinin, dün öğle saatlerinde sokakta oynayan kız çocuğunu molozların arasına götürdüğü belirtildi.

İddiaya göre, Mehmet A. burada kız çocuğuna tacizde bulundu.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Küçük kızın bağırması üzerine gelen aile üyeleri ile mahalleli, Mehmet A.'ya sopalarla saldırdı. Bir dükkana sığınan Mehmet A., gelen polis ekiplerince zırhlı araca konularak emniyete götürüldü.

Şanlıurfa'daki çocuk tacizi şüphelisi emniyete götürüldü VİDEO ARŞİV

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet A. bugün güvenlik tedbirleri arasında adliyeye sevk edildi.













