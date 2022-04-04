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    Şanlıurfa'daki firari dolandırıcı yakalandı

    Dolandırıcılık suçuyla 22 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 14:59
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    Şanlıurfa'daki firari dolandırıcı yakalandı

    Ülke genelinde hüküm giyen firarilerin yakalanması için güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.

    Şanlıurfa'daki Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcılık suçundan iki dava nedeniyle hüküm giyen bir şüphelinin peşine düştü.

    22 YIL HÜKMÜ VAR

    Ekipler, 22 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.'nın ilçe kırsalında gizlendiğini tespit etti.

    YAKALANDI

    Adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.A'yı kaçmaya çalışırken yakaladı.
    Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

    Şanlıurfa daki firari dolandırıcı yakalandı #1


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