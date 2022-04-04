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- Şanlıurfa'daki firari dolandırıcı yakalandı
Şanlıurfa'daki firari dolandırıcı yakalandı
Dolandırıcılık suçuyla 22 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 04.04.2022 - 14:52
- Güncelleme : 04.04.2022 - 14:59
Ülke genelinde hüküm giyen firarilerin yakalanması için güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar devam ediyor.
Şanlıurfa'daki Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcılık suçundan iki dava nedeniyle hüküm giyen bir şüphelinin peşine düştü.
22 YIL HÜKMÜ VAR
Ekipler, 22 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.'nın ilçe kırsalında gizlendiğini tespit etti.
YAKALANDI
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.A'yı kaçmaya çalışırken yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.