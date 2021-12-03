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    Şanlıurfa'daki hastanede husumetli aileler bıçaklarla kavgaya tutuştu

    Siverek ilçesinde, kız alıp verme meselesinden aralarında husumet bulunan 2 aile karşılaştı. Tarafların bıçakla saldırması sonucunda 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 16:39
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    Şanlıurfa'daki hastanede husumetli aileler bıçaklarla kavgaya tutuştu

    Şanlıurfa'nın Siverek Devlet Hastanesinde, kız alıp verme meselesinden aralarında husumet bulunan 2 aile karşılaştı.

    Kısa süre içerisinde alevlenen tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü.

    BIÇAKLA SALDIRDILAR

    Yaşanan kavgada Mehmet Ç . Abbas Ç ve Burhan Y. Vücutlarının değişik yerlerinden aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.

    Hastane güvenliği ve polis ekiplerinin müdahalesiyle önüne geçilen kavgada, 2 kişi gözaltına alındı.

    Şanlıurfa daki hastanede husumetli aileler bıçaklarla kavgaya tutuştu #1

    2 YARALININ DURUMU KRİTİK

    Yaralılardan Mehmet Ç ve Burhan Y’nin hayati tehlikesi bulunmasından dolayı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Jandarma ve polis ekipleri hastanede başka bir olayın oluşmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.

    Şanlıurfa daki hastanede husumetli aileler bıçaklarla kavgaya tutuştu #2

    Şanlıurfa daki hastanede husumetli aileler bıçaklarla kavgaya tutuştu #3

    Şanlıurfa daki hastanede husumetli aileler bıçaklarla kavgaya tutuştu #4

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