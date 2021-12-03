Şanlıurfa'daki hastanede husumetli aileler bıçaklarla kavgaya tutuştu

Siverek ilçesinde, kız alıp verme meselesinden aralarında husumet bulunan 2 aile karşılaştı. Tarafların bıçakla saldırması sonucunda 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek Devlet Hastanesinde, kız alıp verme meselesinden aralarında husumet bulunan 2 aile karşılaştı.

Kısa süre içerisinde alevlenen tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü.

BIÇAKLA SALDIRDILAR

Yaşanan kavgada Mehmet Ç . Abbas Ç ve Burhan Y. Vücutlarının değişik yerlerinden aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.

Hastane güvenliği ve polis ekiplerinin müdahalesiyle önüne geçilen kavgada, 2 kişi gözaltına alındı.

2 YARALININ DURUMU KRİTİK

Yaralılardan Mehmet Ç ve Burhan Y’nin hayati tehlikesi bulunmasından dolayı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri hastanede başka bir olayın oluşmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.









