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- Şanlıurfa'daki hastanede husumetli aileler bıçaklarla kavgaya tutuştu
Şanlıurfa'daki hastanede husumetli aileler bıçaklarla kavgaya tutuştu
Siverek ilçesinde, kız alıp verme meselesinden aralarında husumet bulunan 2 aile karşılaştı. Tarafların bıçakla saldırması sonucunda 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
- İHA
- 03.12.2021 - 16:39
Şanlıurfa'nın Siverek Devlet Hastanesinde, kız alıp verme meselesinden aralarında husumet bulunan 2 aile karşılaştı.
Kısa süre içerisinde alevlenen tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü.
BIÇAKLA SALDIRDILAR
Yaşanan kavgada Mehmet Ç . Abbas Ç ve Burhan Y. Vücutlarının değişik yerlerinden aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.
Hastane güvenliği ve polis ekiplerinin müdahalesiyle önüne geçilen kavgada, 2 kişi gözaltına alındı.
2 YARALININ DURUMU KRİTİK
Yaralılardan Mehmet Ç ve Burhan Y’nin hayati tehlikesi bulunmasından dolayı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ve polis ekipleri hastanede başka bir olayın oluşmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı.