Aralarında kız isteme meselesi yüzünden husumet bulunan 2 aile fertleri, hastanede karşılaşınca kavga etti. Tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, hastanede panik yaşandı.

Şanlıurfa’da kız isteme meselesinden dolayı husumetli olan Kaya ve Yıldırım aileleri fertleri, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında karşılaşınca tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyerek hastane bahçesine taşan kavgada iki taraf birbirine taş ve sopalarla saldırdı, tüfekle 1 el ateş edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Hastanede paniğe yol açan kavga, ihbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandı.

Kavgada taş ve sopa darbeleriyle yaralanan Hüseyin Yıldırım, İbrahim Halil Zahit, ve Mustafa Kaya kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa’daki hastanede kavga: 3 yaralı VİDEO

POLİS ÖNLEM ALDI

Polis hastanede başka bir olayın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.