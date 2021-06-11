Şanlıurfa'daki hırsız, marketten cips çaldı

Kalabalığı fırsat bilerek marketin yanından geçerken patates cipsi çalan hırsızın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir marketin önüne gelen kimliği belirsiz hırsız, hareketli kalabalık arasından raftaki patates cipsini alarak uzaklaştı.

Hırsızın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi ise görenleri hayrete düşürdü.

"PATATES CİPSİNİN ÇALINDIĞINI İLK KEZ DUYDUM"

Vatandaşlardan Garip Toprak, “Burada bekçilerin zaman zaman nöbet tutmasını istiyoruz. Ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Herkes çocuğuna sahip çıkmalı diye düşünüyorum. Açıkçası ‘cips hırsızlığı’ olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım. Patates cipsi çalabilecek kadar düştüysek, bu duruma söyleyecek bir şey bulamıyorum” diye konuştu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ARTIRILMASINI İSTEDİ

İş yeri sahibi, bölgede zaman zaman hırsızlık olaylarının yaşandığını belirterek, güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.



