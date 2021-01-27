Horoz dövüşü yaptırılan bir çay ocağına yapılan baskında, koronavirüs kurallarına uymadığı belirlenen 71 kişiye para cezası verildi. Dövüştürülen 17 horoza el konuldu.

Şanlıurfa Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat Mahallesi’nde bir çay ocağına baskın düzenledi.

Pandemi kurallarına uymayarak horoz dövüştürüldüğü ihbarı alan sivil polisler, çay ocağına gidip görüntü aldı.

Olanın bitenenin cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği görüntüler üzerine söz konusu adrese, polis baskın düzenledi.

MALZEMELERE VE HOROZLARA EL KONULDU

Horoz dövüşü gerçekleştirilen alanda 17 dövüş horozu ile dövüş öncesi kullanılan hassas terazi, horozların gaga ve ayaklarını sivrileştirmeye yarayan yeğe, horozların muhafaza edildiği ve para konulan kafes ele geçirildi.

Şanlıurfa’daki horoz dövüşüne baskın: 71 kişiye ceza yazıldı VİDEO



İŞ YERİ SAHİBİNE 105 BİN LİRA CEZA

Baskında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince, iş yeri sahibi Ü.T.’ye 105 bin 400 TL idari para cezası kesildi.

71 KİŞİYE CEZA

El konulan 17 horoz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Horoz dövüşünde mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı çay ocağında toplanan 71 kişiye ise 900'er TL idari para cezası uygulandı.









