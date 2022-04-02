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    Şanlıurfa'daki komşular, taş ve sopalarla kavga etti

    Komşu iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 02.04.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 17:52
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    Şanlıurfa'daki komşular, taş ve sopalarla kavga etti

    Şanlıurfa'daki İmam Bakır Mahallesi'nde öğle saatlerinde komşu iki ailenin bireyleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

    Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

    4 KİŞİ GÖZALTINDA

    Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

    Bu arada kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Şanlıurfa'daki komşular, taş ve sopalarla kavga etti VİDEO

    Şanlıurfa daki komşular, taş ve sopalarla kavga etti #1

    Şanlıurfa daki komşular, taş ve sopalarla kavga etti #2

    Şanlıurfa daki komşular, taş ve sopalarla kavga etti #3

    Şanlıurfa daki komşular, taş ve sopalarla kavga etti #4

    Şanlıurfa daki komşular, taş ve sopalarla kavga etti #5


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