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- Şanlıurfa'daki komşular, taş ve sopalarla kavga etti
Şanlıurfa'daki komşular, taş ve sopalarla kavga etti
Komşu iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 02.04.2022 - 17:44
- Güncelleme : 02.04.2022 - 17:52
Şanlıurfa'daki İmam Bakır Mahallesi'nde öğle saatlerinde komşu iki ailenin bireyleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Bu arada kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Şanlıurfa'daki komşular, taş ve sopalarla kavga etti VİDEO