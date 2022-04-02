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Şanlıurfa'daki komşular, taş ve sopalarla kavga etti

Şanlıurfa'daki komşular, taş ve sopalarla kavga etti

Komşu iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.