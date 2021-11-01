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- Şanlıurfa'daki PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 3 şahıs tutuklandı
Şanlıurfa'daki PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 3 şahıs tutuklandı
Daha önce terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG'de faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve gözaltına alınan 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 01.11.2021 - 18:06
- Güncelleme : 01.11.2021 - 18:12
Ülke genelinde teröre destek veren ve terör faaliyetlerinde bulunan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen şahıslara yönelik çalışma yürürttü.
Ekipler, olayla ilgili 3 şahsı düzenledikleri operasyonla yakaladı.
TERÖR SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'daki PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 3 şahıs tutuklandı VİDEO