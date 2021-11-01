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    Şanlıurfa'daki PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 3 şahıs tutuklandı

    Daha önce terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG'de faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve gözaltına alınan 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 18:06
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 18:12
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    Şanlıurfa'daki PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 3 şahıs tutuklandı

    Ülke genelinde teröre destek veren ve terör faaliyetlerinde bulunan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen şahıslara yönelik çalışma yürürttü.

    Ekipler, olayla ilgili 3 şahsı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

    TERÖR SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

    Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa'daki PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 3 şahıs tutuklandı VİDEO


    Şanlıurfa daki PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 3 şahıs tutuklandı #1

    Şanlıurfa daki PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 3 şahıs tutuklandı #2

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