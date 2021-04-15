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    Şanlıurfa'daki tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu

    30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tahmin edilen erkek cesedinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 17:34
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    Şanlıurfa'daki tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu

    Şanlıurfa Balıklıgöl Platosu'nda yer alan tarihi Urfa Kalesi eteğinde, kanlar içinde yatan erkeği görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Polis ekiplerince yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

    CESET MORGA KONULDU

    Çevrede önlem alan polis, yaşamını yitiren kişinin ölüm nedenini ve kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonrası ceset, otopsi yapılmak üzere morga kondu.

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