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DHA

Sürücüler, trafik kurallarını hiçe sayarak hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atmaya devam ediyor..

Yüreklerin ağızlara getiren son olay ise Şanlıurfa'da Şanlıurfa-Akçakale Çevre Yolu'nda gerçekleşti..

Öğle saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı şeritte duran otomobili fark etmeyip çarptı.

4 OTOMOBİL ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

Bu sırada arkadan gelen 2 otomobil de aynı kazaya karışıp çarpıştı.

Hurdaya döndüğü belirtilen araçlardaki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlardan güçlükle çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANI BAŞKA BİR SÜRÜCÜ TARAFINDAN KAYDA ALINDI

Kaza anı, aynı istikamette hareket halinde olan bir kamyonun araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; yolun sağında ilerleyen kamyonun solundan hızla geçen otomobilin, sol şeritte bekleyen araca çarptığı görülüyor.

Çarpmanın ardından arkadan gelen iki otomobilin de kazaya karıştığı ve savruldukları görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKİP MESAFESİ İHLALİ

4 otomobilin karıştığı zincirleme kazaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası gündeme 'takip mesafesi ihlali' geldi.

Yetkililerce her defasında, takip mesafesi kurallarının ihlal edilmesinin kazalara yol açabileceği uyarısında bulunulurken, ihlale bağlı kazalar ise yaşanmaya devam ediyor.