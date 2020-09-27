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    Şanlurfa'da 5 kişinin yaralandığı kazayı görenler, film gibi seyrettiler

    İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kaza yerinden geçenler, film izler gibi olay yerini izledi.
    • DHA
    • 27.09.2020 - 13:29
    • Güncelleme : 27.09.2020 - 13:29
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    Şanlurfa'da 5 kişinin yaralandığı kazayı görenler, film gibi seyrettiler

    Saat 11.30 sıralarında Şanlıurfa'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

    Sürücüleri öğrenilemeyen 16 LMG 19 plakalı otomobil, köprülü kavşakta sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek 63 VN 903 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

    SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ, İTFAİYE KURTARDI

    Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartıldı.

    Şanlurfa da 5 kişinin yaralandığı kazayı görenler, film gibi seyrettiler #1

    2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunduktan sonra kent merkezindeki hastanelere kaldırdı. Yaralı 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle trafik bir süre durdu.

    Şanlurfa da 5 kişinin yaralandığı kazayı görenler, film gibi seyrettiler #2

    FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

    Can pazarının yaşandığı kaza sırasında bulvarın demir korkuluklarında sosyal mesafeye aldırış etmeyen onlarca kişi kazayı film gibi izledi. Polisler, uyarılarının ardından sosyal mesafeye uymayan vatandaşları kaza bölgesinden uzaklaştırdı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlurfa da 5 kişinin yaralandığı kazayı görenler, film gibi seyrettiler #3

    Şanlurfa da 5 kişinin yaralandığı kazayı görenler, film gibi seyrettiler #4

    Şanlurfa da 5 kişinin yaralandığı kazayı görenler, film gibi seyrettiler #5

    Şanlurfa da 5 kişinin yaralandığı kazayı görenler, film gibi seyrettiler #6

    Şanlurfa da 5 kişinin yaralandığı kazayı görenler, film gibi seyrettiler #7

    Şanlurfa da 5 kişinin yaralandığı kazayı görenler, film gibi seyrettiler #8

    Şanlurfa da 5 kişinin yaralandığı kazayı görenler, film gibi seyrettiler #9

    Şanlurfa da 5 kişinin yaralandığı kazayı görenler, film gibi seyrettiler #10


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