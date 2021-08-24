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    Sapanca’daki eğlence faciaya döndü

    Eğlenmek için tekneyle göle açılan dört kişiden biri suya atlayarak gözden kayboldu. Teknede kalan 2 kız ile suya atlayan bir başka kişi AFAD tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 24.08.2021 - 07:21
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    Sapanca’daki eğlence faciaya döndü

    Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Cihan G., Vural T., Hümeyra G. Y. ile Sümeyye H. G. eğlenmek için küçük tekne ile Dereköy mevkisinde göle açıldı.

    Bir süre sonra Cihan G., suya atlayarak yüzmek istedi.

    Suda kaybolan Cihan G.’yi kurtarmak için Vural T. de suya atladı. İki arkadaş gözden kayboldu.

    KAYIP KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Teknede bulunan Hümeyra G. Y. ile Sümeyye H.G., AFAD ekipleri tarafından kıyıya alındı. Vural T. ise ekipler tarafından sudan çıkartıldı.

    Üç arkadaş ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kayıp olan Cihan G.’yi arama çalışmaları sürüyor.

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    Sapanca’daki eğlence faciaya döndü #2

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