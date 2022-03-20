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    Sarayburnu Fatihleri, soğuk havada denize girdi

    Kendilerini Sarayburnu Fatihleri olarak adlandıran bir grup yüzücü, soğuk havaya aldırış etmeden, Boğaz’ın serin sularında yüzdü.
    • DHA
    • 20.03.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 20.03.2022 - 14:12
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    Sarayburnu Fatihleri, soğuk havada denize girdi

    İstanbul'da kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' diyen 8 kişilik grup, bugün saat 09.00 sıralarında Fatih'te denize girdi.

    İstanbul'da etkili olan soğuk hava ve Boğaz'ın dalgalı suyuna aldırmayan grup, Sarayburnu açıklarında denize atladı.

    Boğaz'ın akıntısına rağmen yaklaşık 1 kilometre yüzen grup, daha sonra Cankurtaran sahilinde karaya çıktı.

    "ECZANEDE SATILMAYAN TEK İLAÇ"

    Habil Yıldız, "Eczanede satılmayan tek ilaç." diyerek soğuk suyun faydasını anlatırken, bir başka yüzücü Yusuf Özinal ise, "Her hafta burada bu soğukta denize giriyoruz. Tabii ki üşüyoruz ama vücudu dinç tutmak için bunu yapıyoruz. İzleyenler, bunu bizde yapabiliriz diye sakın aldanmasınlar. Üşüyebilirler. Yapmaları için her hafta denize girmeleri lazım." dedi.

    Sarayburnu Fatihleri, soğuk havada denize girdi ViDEO

    Sarayburnu Fatihleri, soğuk havada denize girdi #1

    “BU SPORU ACEMİLERİN YAPMASINI İSTEMİYORUZ”

    Düzenli olarak her hafta sonu Boğaz'da yüzdüğünü söyleyen Eyüp Yıldız, "Biz bu soğuğu tabii ki hissediyoruz ama sizin kadar hissetmiyoruz. Bu sporu acemilerin yapmasını istemiyoruz. Gerçekten çok tehlikeli defalarca suda soğuğa maruz kalan arkadaşları çıkartmak zorunda kalıyoruz. İsteyen varsa bize katılsınlar öğreterek beraber yaparız. Daha iyi olur." şeklinde konuştu.

    Sarayburnu Fatihleri, soğuk havada denize girdi #2

    Sarayburnu Fatihleri, soğuk havada denize girdi #3


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