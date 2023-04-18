Sarayburnu'nda TCG Anadolu kuyruğu metrelerce uzadı Türkiye'nin ve dünyanın ilk SİHA gemisini görmek için gelenler Sarayburnu Sahili'nde metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

DHA

Türk halkına gurur kaynağı eserlerinden biri daha envantere girdi.

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu dün 13.00 itibariyle Sarayburnu Limanı'nda halk ziyaretine açıldı.

Dün, gün boyunca gemiyi 8 bin 720 kişi ziyaret etti. TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, helikopterler, tanklar ve çıkarma gemisini görmek isteyenlerin yoğun ilgisi bugün de devam etti.

Sarayburnu Limanı'nın sahile yakın noktadaki girişinde sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen yüzlerce kişi metrelerce kuyruk oluşturdu.

"Çocuklarımız bu tarihi anıya şahitlik etsinler istedik"

Tatil için İstanbul'da bulunduğunu belirten Ümit Tetik, "Balıkesir'den buraya tatil için geldik. Dün gemiyle ilgili paylaşımları görmüştük, bugün biz de görmek için geldik. Buraya feribotla geçerken yol boyu da denizden TCG Anadolu'yu heyecanla izledik. Çocuklarımız da bu tarihi anıya şahitlik etsinler istedik. Bu milli bir duygu aslında, sadece somut bir şey de değil, geçmişten gelen ruhumuzda bulunan bir mayanın vücut bulmuş halini göreceğiz" dedi.

"Yaklaşık yarım saattir bekliyorum"

17 yaşındaki Mehmet Emin Daldun ise, "Bu kadar sıra olacağını beklemiyordum, yaklaşık yarım saattir bekliyorum. Gemide en çok pisti ve helikopterleri, Seahawk'ları merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Gurur ve mutluluk verici"

Kuyrukta bekleyenlerden Gül Aşıkoğlu da, "Ülkemizin böyle bir gemi yapmış olması gurur ve mutluluk verici. Görmek için heyecanla bekliyoruz. Yarım saattir bekliyoruz ama bir yarım saat daha bekleriz buna değer" dedi.

"Umarım bunların devamı gelir"

Fatih Sarı ise, "Trabzon'dan bayram için buraya geldim. Gelmişken gururumuz TCG Anadolu'yu görmek istedim. İnsanlarımızın yeniliklere böyle aç olduğunu görmek, bu ilgi çok mutluluk verici. Umarım bunların devamı gelir." dedi.