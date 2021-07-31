Serinlemek için Sarımsaklı Baraj gölüne giren Selma Abdulhamit, Musilimai Halimulati ve Abadushoukuer Teurxunguli’nin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı gölüne serinlemek için giren Doğu Türkistanlı Selma Abdulhamit (15) ile Musilimai Halimulati (10) bir süre sonra suda çırpınmaya başlayınca, durumu fark eden akrabaları Abadushoukuer Teurxunguli (28) yardıma koştu.

Bir süre sonra hem iki kız çocuğu hem Teurxunguli gözden kayboldu.

KONYA VE MERSİN’DEN EKİPLER GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve Turkuaz su altı arama ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı.

Çalışmalara, Konya'dan ve Mersin'den Polis Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de katıldı.

Bugün öğle saatlerinde Selma Abdulhamit, Musilimai Halimulati ve Abadushoukuer Teurxunguli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sarımsaklı Barajı gölünde kaybolan 3 kişinin cansız bedenleri bulundu VİDEO



CANSIZ BEDENLER MORGA KALDIRILDI

Cansız bedenler, su altı ekipleri tarafından göletten çıkarıldı.

Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından ambulansa alınan cansız bedenler, otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan aile fertleri, jandarma ve su altı ekipleri tarafından teskin edildi.