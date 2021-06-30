Sarıyer polisi ‘Tokatlı Ali’ lakaplı torbacıyı yakaladı

İstanbul’da ‘Tokatlı Ali’ diye bilinen torbacıya yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin aracında yapılan aramada, vites topuzunun altına zulalanmış çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine ‘Tokatlı Ali’ lakabıyla bilinen uyuşturucu satıcısını yakalamak için çalışma başlattı.

Şahsın ikametini ve kullandığı aracı tespit eden ekipler, 28 Haziran'da operasyon için düğmeye bastı.

VİTES TOPUZUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelinin aracı durdurularak narkotik köpeği 'Ceviz' ile arandı. Ekipler, aracın içerisinde yaptıkları aramada vites topuzunun altına zulalanmış 19 parça taş kokain diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirirken, yaptıkları ev aramalarında 48 adet taş kokain, 1 adet 6.35 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi.

İstanbul’da ‘Tokatlı Ali’ lakaplı torbacı yakalandı

ORTAĞI DA YAKALANDI

Ekipler, Ali B. ile ortak çalıştığı tespit edilen Mustafa A.’yı da tespit etti. Şile yolunda yaptılan çevirmede Mustafa A.’nın aracı arandı. Yapılan aramalarda 112.81 gram toplam 14 parça taş kokain, 8 parça toz kokain olmak üzere toplam 22 parça narkotik malzemesi ele geçirilirken, uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 350 TL ve 100 dolar bulundu. Şahıslardan toplam 145.22 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine getirilen Ali B.’nin 4, Mustafa A.’nın da 4 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.