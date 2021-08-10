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    Sarıyer sahilinde tekne battı

    Gezinti esnasında kayaya oturarak batmaya başlayan teknedeki 8 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • AA
    • 10.08.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 15:33
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    Sarıyer sahilinde tekne battı

    İstanbul Rumeli Kavağı'nda bulunan Altınkum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı sahilinde Cabir K. yönetimindeki Liman Kuruçeşme adındaki tekne, gezinti sırasında kayaya oturdu.

    İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

    BATMAK ÜZEREYKEN 8 KİŞİ KURTARILDI

    Batmaya başlayan teknedeki 2'si çocuk, 8 kişi tahliye edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışması sürerken, polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı.

    Sarıyer'de batmaya başlayan teknedeki 8 kişi kurtarıldı

    Sarıyer sahilinde tekne battı #1

    Sarıyer sahilinde tekne battı #2

    Sarıyer sahilinde tekne battı #3

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