Sahile giden vatandaşlar, denizdeki kirliliği fark ederek yüzme keyiflerini bir kenara bıraktı. Deniz altında yapılan temizlik sonucunda çok sayıda kayıp eşya ve araba lastiği çıktı.

Deniz altındaki kirlilik gün geçtikçe artıyor.

İstanbul'un en sık tercih edilen sahillerinden biri olan Sarıyer Kireçburnu Sahili, her hafta yoğun ilgi görüyor.

Çocuklarıyla birlikte denize girmek için sahile gelen Murat Çelik, yüzdükten bir süre sonra denizin dibindeki çöpleri fark etti.

Denizden kayıp eşya ve araç lastiği çıktı

Bunun üzerine çocuklarıyla farkındalık oluşturmak isteyen Çelik, yüzme keyiflerini bir kenara bırakarak denizdeki çöpleri toplamaya başladı.

Duyarlı aileye çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Harekete geçen vatandaşlar denizden cam şişe, bardak, kayıp eşya ve araç lastiği gibi birbirinden farklı çok sayıda çöp çıkarttı.

Sarıyer sahiline denize girmek için giden aile çöp topladı VİDEO

"Gördükçe dayanamayıp toplamaya başladık"

Yaptığı açıklamada denizdeki çöpleri neden topladıklarını anlatan Murat Çelik, “Geçen seneden beri Kireçburnu’na geliyoruz. Burada çocuklarımla beraber dalmayı seviyoruz. Ama daldıkça da dipteki pislikleri görmeye başladık. Gördükçe dayanamayıp toplamaya başladık, topla topla bitmiyor. İnsanlarımız eğlenmeyi biliyor ama eğlenmenin sonunda kimileri ‘herhalde görülmez’ diyerek çöplerini görülmeyeceği, kimsenin ulaşamayacağı yerlere atıyorlar. Böylece doğa pisleniyor. Olmadık yerlere atıyorlar, sonra onlar kırılıyor, yangınlar çıkıyor.

Denizlerin diplerine çöp atıyorlar, pislikler oluşuyor. Bol bol şişeler, bardaklar çıkartıyoruz. Araba lastiği çıkarttık. Kazayla düşürülmüş olabilecek gözlükler çıkarttık. Çatal, bıçaklar, aklınıza gelebilecek her şey çıkıyor. Ama çoğu bilerek atılmış şeyler. İnsanların daha da bilinçli olması lazım ama herhalde bu konuda çok zayıfız. Keşke yapmasalar ama ne desek boş. En azından bilinçli arkadaşlar destek olursa bir nevi doğayı kirletmemeye yardımcı oluruz. Gençlerimize, çocuklarımıza güzel şeyler bırakmak istiyoruz” dedi.

"Dünya daha ne kadar kötüye gitsin"

İHA'nın haberine göre; Babasının denizdeki atıkları toplamasına yardım eden Zeynep Çelik, “Biz elimizden geleni yapıyoruz, çıkartıyoruz. Yardım edenler de oluyor. Bunlar hep denizin altında kalan şeyler. Hayvanlar bundan zarar görüyor. Biz topluyoruz ama bunların daha tonlarcası, milyonlarcası var. İnsanlar bunları atmaya devam ettikçe bunlar denizin altında kalmaya devam edecek. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama 3-5 kişiyle olacak iş değil. Asıl amacımız atmamak olmalı ki pislik olmasın. İnsanlar zevkini, eğlencesini yapıyor sonra çöplerini buraya atıyorlar. Hayvanlar bundan etkileniyor. Zaten sürekli tüketiyoruz. Bunları atmamamız lazım.

Dünya zaten kötüye gidiyor. Daha ne kadar kötüye gitsin? Bari biz elimizden geleni yapalım ki daha da kötüleşmesin. Elimizden geleni yapıp çöpleri denize atmayalım. Babam, ben, kardeşim ve arkadaşım bu denizin içindeki çöpleri topluyoruz. Çöp atılmazsa kimse toplamak zorunda kalmaz. Herkes daha mutlu ve huzurlu olur. Doğayı kirletmeyelim, doğamıza sahip çıkalım” diye konuştu.