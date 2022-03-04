Sarıyer’de 10’uncu kattan düşen kadın öldü

10’uncu kattaki evinin balkonundan düşen 60 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, evde ve kadının düştüğü yolda inceleme yaparak, delil topladı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 122 Sokak’taki 10 katlı binanın 10’uncu katında oturan Emine Aygün (60) balkondan düştü.

Saat 11.00 sıralarında düşen Aygün’ü gören komşuları yardıma koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri Aygün'ü Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Emine Aygün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekibi olayın meydana geldiği evde ve kadının düştüğü yolda inceleme yaparak delil topladı.

“ÇOK TEMİZLİK YAPTIĞINI SÖYLEDİLER”

Olayın meydana geldiği sokakta esnaf olan Hüseyin Yılmaz, “Marketin kapısına çıktım, pat diye bir ses geldi. O sesle soluma baktım. Burada birisinin yattığını gördüm. Yanına gittim. Gözleri açıktı. Üstünü örttüm. Nabzına baktım, nabzı atıyordu. Ambulansı çağırdık. Çok temizlik yaptığını söylediler. Bir şeyi silkelerken dengesini kaybedip, düşmüş olabilir.” dedi.