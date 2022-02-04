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    Sarıyer'de 16 yaşındaki kızı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

    Ekmek almaya giden 16 yaşındaki kız çocuğunun vurularak ağır yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın şüphelisi Özkal Ş., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 04.02.2022 - 15:37
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    Sarıyer'de 16 yaşındaki kızı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

    İstanbul'un Sarıyer ilçesi Çayırbaşı mahallesi'nde iki kişi arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıkmıştı.

    KURŞUN YOLDAN GEÇEN KIZI YARALADI

    Kavga sırasında silahıyla ateş açan Özkal Ş., bu sırada ekmek almak için evden çıkan 16 yaşındaki  Dilan Tekel'in vurularak ağır yaralanmasına neden olmuştu.

    ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Tekel'in kanlar içinde yere düşmesi üzerine mahalle sakinlerinin müdahalesi ile kaçmaya çalışırken yakalanan ve linç edilmek istenen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Cinayet Büro Amirliğinde olayla ilgili sorgulanan şüpheli Özkal Ş.'nin temizlik görevlisi olduğu ve daha önceden 7 kez polise geliş kaydı bulunduğu tespit edildi.

    Poliste verdiği ifadesinde olayın kaza olduğunu söyleyen şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    SUÇ ALETİ İNCELEMEYE ALINDI

    Şüpheliyle birlikte yakalanan ruhsatsız tabanca ise başka bir suçta kullanıp kullanılmadığının tespit için kriminal polis laboratuarında inceleme altına alındı.

    Sarıyer de 16 yaşındaki kızı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi #1

    Sarıyer de 16 yaşındaki kızı vuran şüpheli adliyeye sevk edildi #2


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