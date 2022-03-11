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    Sarıyer’de 2 İETT otobüsü çarpıştı

    Sarıyer’de iki İETT otobüsünün kafa kafaya çarpışma anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Meydana gelen kazada da 4 kişinin hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
    • İHA
    • 11.03.2022 - 04:26
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    Sarıyer’de 2 İETT otobüsü çarpıştı

    Sarıyer Büyükdere Mahallesi Piyasa Caddesi üzerinde, sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 İETT kafa kafaya çarpıştı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Çarpışmanın etkisiyle kazada 4 kişi yaralandı.

    Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile yaralılar hastaneye kaldırıldı.

    Sarıyer’de 2 İETT otobüsü çarpıştı - Video

    KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Cadde üzerinde meydana gelen kazada iki otobüsün kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle de iki otobüste hasarın oluştuğu görülüyor. Kazanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Sarıyer’de 2 İETT otobüsü çarpıştı #1

    Sarıyer’de 2 İETT otobüsü çarpıştı #2

    Sarıyer’de 2 İETT otobüsü çarpıştı #3


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