Sarıyer'de 4 erkek çocuğa cinsel taciz: 33 yıl ceza aldı

Yatılı kursta kadrosuz belletmenin, 10 ile 13 yaş arasındaki 4 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Sanığa 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

İstanbul Sarıyer'de bir camiye bağlı yatılı Kur-an Kursu'nda belletmen olarak görev yapan şüpheli F.Ö.’nün A.A.O. (11), B.K. (11), E.M.Ç. (10) ve S.Y.A. (13) isimli 4 erkek çocuğa 23 Şubat ve 18 Mayıs 2021 tarihleri arasında cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

Ayrıca şüphelinin sistematik bir şekilde eliyle, terlik, ayakkabı çekeceği, kaşık gibi sert cisimlerle çocukların vücutlarının değişik bölgelerine vurmak suretiyle mağdur çocukların psikolojisi ve ruh sağlığı üzerinde tahrip edici eylemlerde bulunduğu iddia edildi.

171 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede yer verilen bu bilgilere şüphelinin çocuklara yaşananları kimseye anlatmamalarını konusunda uyardığı da eklendi.

İddianamede, şüpheli F.Ö.'nün mağdur çocuklar A.A.O., B.K., E.M.Ç. ve S.Y.A' ya karşı 4 kez “Çocuğun zincirleme olarak cinsel istismarı" ve "Çocuğa karşı eziyet" suçlarını işlediği iddiasıyla toplamda 74 yıldan 171 yıla kadar cezalandırılması istendi.

Davanın İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün görülen duruşmasına, tutuklu sanık F. Ö. katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜM”

Son savunması sorulan sanık F.Ö. “Konuşmayı fazla beceremiyorum. Suçsuzum, tuzağa düşürüldüm. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum.” dedi.

Son sözü sorulan F.Ö. “Bana yapılan ağır suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatını talep etti. Şikayetçi avukatları ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

33 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık F.Ö.'yü, A.A.O., B.K., E.M.Ç. ve S.Y.A.'ya karşı, “Sarkıntılık düzeyinde çocuğun cinsel istismarı” suçundan toplamda 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme aynı mağdurlara karşı “Basit yaralama” suçundan da sanık F.Ö.'ye toplam 18 bin lira para cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Heyet, sanık F.Ö.'nün tutukluluk halinin devamına hükmetti.