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    Sarıyer'de 4 gündür kayıp şahıs ölü bulundu

    Hurdacılıkla geçinen Mustafa Özkan, metruk bir binanın bahçesinde bulunan kabloların oluşturduğu elektrik akımı nedeniyle hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 14:18
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 14:21
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    Sarıyer'de 4 gündür kayıp şahıs ölü bulundu

    İstanbul'un Sarıyer ilçesi Emirgan Mahallesi Emirgan Mektebi Sokak’ta meydana gelen olayda Mustafa Özkan (58), annesi ile birlikte yaşadığı evden dört gün önce hurda toplamak için çıktı ve geri dönmedi.

    Özkan'ın annesi, oğlunun eve dönmemesi üzerine polise başvurarak kayıp ilanı verdi.

    CESEDİ, METRUK BİNADA BULUNDU

    Sabah saatlerinde Emirgan'da görevli temizlik işçileri, bir metruk binanın bahçesinde ceset olduğunu fark etti.

    KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Olay yerine polis ekiplerin sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin Mustafa Özkan'a ait olduğu belirlendi.

    KABLOLARI ALMAK İSTERKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

    Hurdacılıkla geçinen Özkan'ın, metruk binanın bahçesinde bulunan kabloları almak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği iddia edildi.

    Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar ve incelemeler sonrasında Özkan’ın cansız bedeni, Adli Tıp morguna götürüldü.

    Sarıyer de 4 gündür kayıp şahıs ölü bulundu #1

    Sarıyer de 4 gündür kayıp şahıs ölü bulundu #2

    Sarıyer de 4 gündür kayıp şahıs ölü bulundu #3


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