Sarıyer'de 50 yıllık bina, yıkılma tehlikesiyle korkutuyor Sarıyer'de yıkılma tehlikesi olan 50 yıllık harabe bina mahallede paniğe neden oldu. Binanın bir anda yıkılmasından korkan mahalleli, yetkililerin duruma müdahale edeceklerini söylemesine rağmen 1.5 aydır bir işlem yapılmadığını iddia etti.

İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Sarıyer Reşitpaşa Girneli Sokak'ta bulunan 50 yıllık harabe bina, yıkılma riski nedeniyle belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Binada yaşayanlar da güvenlikleri için binayı terk etti.

Yalnızca bir şeritle çevrilen binanın yıkılma tehlikesi, çevre sakinlerinde endişeye neden oldu. Mahalle sakinleri, binanın yakınından geçerken olası bir çökme tehlikesinden dolayı büyük bir korku içinde.

Belediye yıkacağız dedi, 1,5 aydır binaya dokunan yok

İddiaya göre, belediyenin binanın yıkılacağını duyurmasının üzerinden 1.5 ay geçmesine rağmen henüz herhangi bir işlem yapılmadığı belirtiliyor. Bu durum, mahalle sakinleri arasında giderek artan bir rahatsızlığa ve güvensizlik hissine neden oluyor.

"Çöp atmaya bile çıkarken üstüme gelecek diye korkuyorum"

50 senedir aynı mahallede yaşadığını söyleyen Emine Çanaklı, yıkılma tehlikesi olan bina nedeniyle büyük korku yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

50 senedir ben buradayım. Bu bina da buradaydı gecekonduydu sonradan üstüne üstüne yaptılar seçim zamanlarında. Biraz durumu iyi olan başka yerden ev aldı gitti burası böyle bakımsız kaldı. Kimse de ilgilenmedi. Daha sonra belediye geldi bize tehlikesi olmasın diye mühürledi binayı fakat ardından belediyeden de kimse gelmedi. Ev sahipleri de tehlikeli yerleri kendilerince tıraşladılar. 1 buçuk ay önce belediye bir kez daha geldi. Zabıtalar bana binanın yıkılacağını söylediler. Ekipler bana '1 hafta sonra akrabana ya da Kilyos’a gideceksin biz size haber vereceğiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden haber gelecek' dediler 1 buçuk aydır kimse gelmedi. Herkes korkuyor. Ben çöp atmaya bile çıkarken üstüme gelecek diye korkuyorum. Herkes korku içinde özellikle rüzgarlı zamanlarda daha çok korkuyoruz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)