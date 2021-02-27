Sarıyer'de aç kalan domuzlar mesire alanına indi

Aç kaldığı için mesire alanına inen domuzlar piknikçilerin arkalarında bıraktığı yiyecek artıkları ile doymaya çalıştı.

Sarıyer Ayazağa Yeşiltepe mevkisinde aç kalan domuzlar mesire alanına indi.

Piknik yapan vatandaşların şaşkın bakışları arasında hayvanlar yiyecek aradı.

Domuzları gören alandaki köpekler havlamaya başladı.

KAMERALARA YANSIDI

Ne çevredeki vatandaşlara ne de köpeklere aldırış eden domuzlar, karınlarını doyurmaya devam etti.

Köpeklerin domuzların üzerine yürüyerek havladığı anlar, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

“HEP GELİYORLAR”

Çevre sakinlerinden Recep Karakuş, aç kalan domuzlar ile sıklıkla karşılaştıklarını söyledi.

Karakuş şu sözleri kaydetti:

“Kar yağdığında gelmişti. Aramızda 100 metre mesafe vardı. Sık geliyorlar. Çünkü hayvanlar açlıktan geliyorlar. Onlar gittikten sonra yerlere bakmaya gittik. Yerleri hep eşmişler. Hayvanlar yiyecek arıyorlar. Ya da birileri piknik yaparsa onların kokusuna geliyorlar. İnsanlara saldırdıklarına hiç denk gelmedim. Tabii karşısına fazla çıkmayacaksın. Kızdırırsan illa ki saldırır. Geçen gün arkadaşlar mesire alanında gördüler. Mesire alanının girişine kadar gelmişler.”





“KİMSEYE SALDIRMIYORLAR”

Ali Karakuş ise domuzların kimseye saldırmadığını ifade ederek, "Koyun gibi yayılıyorlar. Açlıktan geliyorlar. Hayvanlar bir şey bulamıyor ki. Onlar da bizimle beraber karnını doyuruyor. Vatandaşların attığı yiyeceklerle karnını doyuyorlar. Sadece piknik alanına değil her yere gidiyorlar.” dedi.