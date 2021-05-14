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- Sarıyer'de akrabaların kavgası hastanede devam etti
Sarıyer'de akrabaların kavgası hastanede devam etti
- DHA
- 14.05.2021 - 22:55
- Güncelleme : 14.05.2021 - 23:29
Sarıyer'de öğlen saatlerinde akraba olan iki kişi arasında çıkan kavga, diğer aile üyelerinin de dahil olmasıyla büyüdü. Yaşanan kavgada iki taraftan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KAVGA HASTANEDE DE DEVAM ETTİ
Kavgaya karışan taraflar, yaralıların peşinden hastaneye gittiğinde tekrar karşı karşıya geldi. Önce hastanenin içinde, daha sonra da hastane bahçesinde kavgaya devam ettiler.
Sarıyer'de akrabaların kavgası hastanede devam etti-Video
POLİS AHAVAYA ATEŞ AÇTI
Polis, hastanede kavga eden tarafları ayırmakta güçlük çekti. Bir polis havaya ateş açarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Taraflardan birinin yaralısının başka hastaneye nakledilmesiyle kavga sona erdi. Polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.
Hastane bahçesindeki kavga ve polisin havaya ettiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.