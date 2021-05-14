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Sarıyer'de akrabaların kavgası hastanede devam etti

Sarıyer'de akrabaların kavgası hastanede devam etti

İstanbul Sarıyer'de akraba olan iki kişinin kavgası diğer aile üyelerinin dahil olmasıyla büyürken, yaralıların götürüldüğü hastanede de devam eden kavgayı polis havaya ateş ederek ayırdı.