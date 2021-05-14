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    Sarıyer'de akrabaların kavgası hastanede devam etti

    İstanbul Sarıyer'de akraba olan iki kişinin kavgası diğer aile üyelerinin dahil olmasıyla büyürken, yaralıların götürüldüğü hastanede de devam eden kavgayı polis havaya ateş ederek ayırdı.
    • DHA
    • 14.05.2021 - 22:55
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 23:29
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    Sarıyer'de akrabaların kavgası hastanede devam etti

    Sarıyer'de öğlen saatlerinde akraba olan iki kişi arasında çıkan kavga, diğer aile üyelerinin de dahil olmasıyla büyüdü. Yaşanan kavgada iki taraftan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    KAVGA HASTANEDE DE DEVAM ETTİ

    Kavgaya karışan taraflar, yaralıların peşinden hastaneye gittiğinde tekrar karşı karşıya geldi. Önce hastanenin içinde, daha sonra da hastane bahçesinde kavgaya devam ettiler.

    Sarıyer'de akrabaların kavgası hastanede devam etti-Video

    Sarıyer de akrabaların kavgası hastanede devam etti #1

    POLİS AHAVAYA ATEŞ AÇTI

    Polis, hastanede kavga eden tarafları ayırmakta güçlük çekti. Bir polis havaya ateş açarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Taraflardan birinin yaralısının başka hastaneye nakledilmesiyle kavga sona erdi. Polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

    Sarıyer de akrabaların kavgası hastanede devam etti #2

    Hastane bahçesindeki kavga ve polisin havaya ettiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Sarıyer de akrabaların kavgası hastanede devam etti #3

    Sarıyer de akrabaların kavgası hastanede devam etti #4

    Sarıyer de akrabaların kavgası hastanede devam etti #5

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