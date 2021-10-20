Sarıyer'de alkollü sürücü 17 yaşındaki Hüseyin'e çarptı

Yolun kenarından yürüdüğü sırada hızla gelen otomobilin çarpmasıyla savrulan Hüseyin Efe Ekşi, kazayı hafif yaralanarak atlattı. Sürücü ise gözaltına alındı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Bahçeköy'de 34 DCL 01 plakalı otomobiliyle süratle ilerleyen Fırat E., yol kenarından arkadaşlarıyla evine doğru giden Hüseyin Efe Ekşi'ye (17) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye savrulan Ekşi, Fırat E. tarafından hastaneye götürüldü.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekipleri, Fırat E.’yi ifadesini almak üzere gözaltına aldı. Emniyete getirilen şahsın, 2.38 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM"

Kazayı ufak sıyrıklarla anlatan Ekşi, “Marketten çıktım eve doğru yürüyordum, arkadan gelen arabayı fark etmedim. Ne olduğunu hatırlamıyorum bilinç kaybı yaşadım, gözümü hastanede açtım.” dedi.

"KAZAYI GÖRDÜM AMA OĞLUM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Ekşi’nin babası Savaş Ekşi ise “Kazayı ben gördüm, gördüğümde benim oğlan olduğunu bilmiyordum olay yerine gittiğinde öğrendim Efe’nin olduğunu. Arkadaş alkollüymüş, çocuğumuz biraz kötü ama inşallah iyi olacak. Alkollü bir şekilde araç kullanmayalım lütfen.” şeklinde konuştu.